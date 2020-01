Quatro equipas no encalce do líder Sp. Mêda

Há nova mudança de líder no Distrital da Iª Divisão da AF Guarda, que esta época está muito competitivo e já teve várias equipas no primeiro lugar. No domingo o Sp. Mêda regressou ao comando do campeonato fruto da vitória por 3-0 em Foz Côa (13º e penúltimo classificado).

Os medenses beneficiaram da derrota do Trancoso no terreno do Vilanovenses (10º) por 2-1, resultado que ditou a queda da formação da “cidade de Bandarra” para o quarto lugar. Na 12ª jornada o Manteigas (2º) voltou a golear, desta feita 5-2 na receção ao Fornos de Algodres (8º), enquanto o Gouveia(3º) ganhou 5-1 em Vila Franca das Naves (6º). Nos restantes jogos, o Sp. Celoricense (11º) derrotou em casa o “lanterna vermelha” Estrela de Almeida (14º) por 3-0, o Vila Cortês (5º) foi ganhar 1-0 ao terreno do Sp. Vilar Formoso (12º) e o Aguiar da Beira (9º) venceu 2-0 na receção ao Soito (7º). Apenas três pontos separam o primeiro classificado (Sp. Mêda, 28) do quinto (Vila Cortês, 25), pelo qualquer deslize será suficiente para alterar a ordem das equipas da frente. Destaque também para o fosso de sete pontos que separa o quinto do sexto (Vila Franca).

A essas contas haverá ainda que somar os resultados dos acertos de calendário decorrentes do acidente sofrido por metade da equipa do Aguiar da Beira no passado 8 de dezembro, isto porque a equipa aguiarense tem dois jogos em atraso a disputar com o Estrela de Almeida e o Vila Cortês. Este domingo o campeonato dá lugar Taça de Honra da AF Guarda e regressa dia 26 com um escaldante Mêda-Manteigas, bem como as partidas Gouveia-Foz Côa, Almeida-Vila Franca, Vila Cortês-Celoricense, Soito-Vilanovenses, Trancoso-Vilar Formoso e Fornos-Aguiar da Beira.

Guarda derrota líder da IIª Divisão

O Freixo de Numão teve uma tarde para esquecer na capital do distrito, onde o Guarda FC impôs a primeira derrota do líder da IIª Divisão esta época. Os guardenses venceram por 2-1 e passaram a integrar o lote de três equipas que estão no encalce da formação do concelho de Vila Nova de Foz Côa.

Nessa situação estão o Pinhelenses e o Nespereira, que empataram a zero no domingo em jogo da sexta jornada, tendo folgado o Paços da Serra. No outro jogo da tarde o histórico Sp. Sabugal perdeu em casa com o Casal de Cinza por 2-0 e pode ter comprometido as suas aspirações de regresso ao campeonato principal da AF Guarda. A 26 de janeiro jogam Freixo-Sabugal, Paços da Serra-Guarda FC e Casal Cinza-Pinhelenses, folgando o Nespereira.