Sp. Covilhã vence antes de visitar Farense

Duas vitórias bastaram para o Sp. Covilhã regressar ao pódio da IIª Liga. No domingo, os comandados de Daúto Faquirá receberem e venceram o Estoril por 1-0 – a segunda vitória consecutiva desde a chegada do novo treinador e a primeira em casa desde outubro – e ascenderam ao terceiro lugar do campeonato com 27 pontos.

A primeira parte do jogo da 16ª jornada foi disputada e equilibrada, mas as equipas tiveram dificuldades em aproximarem-se da área adversária e as ocasiões de golo escassearam. Com quatro derrotas consecutivas e há cinco partidas sem ganhar, os estorilistas, que estrearam Pedro Duarte no comando técnico, “assustaram” aos 10’, quando Juninho introduziu a bola na baliza serrana, mas estava em posição irregular. A primeira situação de perigo surgiu apenas aos 27’, com um remate rasteiro do brasileiro defendido para canto por Carlos Henriques. A única oportunidade dos “leões da serra” aconteceu pouco antes do descanso, com o remate cruzado de Mica a sair junto à base do poste.

No segundo tempo, os covilhanenses surgiram mais pressionantes e mais rematadores. Logo no primeiro minuto foi Kukula quem fez a bola balançar as redes, mas estava em fora de jogo. E aos 49’ foi Bonani, de livre, que obrigou Dani a aplicar-se para evitar o golo. No lance seguinte Kukula cabeceou rente ao poste e pouco depois Bonani atirou por cima da baliza. O Estoril tentou reagir, mas foi o Covilhã que chegou à vantagem aos 67’. Mica Silva ganhou uma bola junto à linha final e atrasou picado para o “coração” da área, onde Kukula cabeceou certeiro para abrir o ativo. Em desvantagem, os visitantes tentaram dar a volta ao resultado e passaram a pressionar o último reduto serrano, tendo criado a melhor ocasião aos 85’ num cabeceamento de Roberto, travado pelo guardião covilhanense.

Os locais responderam por Deivison, que, pressionado por Lucas Áfrico dentro da área, atirou para fora. Esta é uma vitória importante e moralizadora para o conjunto beirão, que no domingo viaja até Faro para defrontar o Farense, que partilha agora a liderança da IIª Liga com o Nacional, ambos com 33 pontos.