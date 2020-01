Atletismo: Samuel Barata e Paulo Gomes são campeões nacionais de estrada

Samuel Barata (Benfica) e Paulo Gomes (GDC Guilhovai) – na foto – sagraram-se no sábado campeões nacionais de estrada em absolutos e M45, respetivamente.

O covilhanense, que tinha sido campeão em 2018, venceu a prova de 10 quilómetros realizada no Jamor (Oeiras) com o tempo de 29m31s, tendo o título ficado decidido no último quilómetro. Luís Saraiva (Sp. Braga) foi segundo em 29m39s e o benfiquista Rui Pinto, campeão de 2019, terceiro (29m44s). Nuno Lopes, ex-CA Seia e agora individual, terminou na quarta posição (29m44s). O melhor atleta da região foi Ricardo Figueiredo (CA Seia), com um 29º lugar, em 31m32s. No final, Samuel Barata, que é natural da Bouça, anexa das Cortes do Meio, afirmou: «Sabia que estava bem, porque vinha de duas provas muito boas. Fiz a preparação para a maratona de Valência, que apesar de me ter corrido mal deixou os efeitos do treino. Portanto, só tive de me concentrar e trabalhar psicologicamente».

Em destaque esteve o veterano Paulo Gomes, natural de Celorico da Beira, ao acrescentar mais um título ao seu currículo com a vitória na corrida de M45 em 30m57s – foi 31º da classificação geral. Nos restantes escalões registo também para Fernando Matos (GCA Donas, Fundão), que se sagrou vice-campeão nacional em M50 (33m46s), e Mário Silva (Senhora Desterro), terceiro classificado em M55 (36m12s). Por sua vez, Margarida Sá (Penta Clube da Covilhã) foi décima em sub-20 (44m04s) e Alexandre Venâncio (CA Seia) classificou-se na 11ª posição com o tempo de 33m49s.

Em femininos Carla Salomé Rocha (Sporting) é a nova campeã nacional (32m49s) e a melhor representante da região foi Margarida Dionísio (ACR Senhora Desterro), que cortou a meta no 21º lugar (38m58s). Os Nacionais de Estrada juntaram mais de 1.200 atletas.