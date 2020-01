Rali Dakar: Mário Patrão sempre a subir na classificação

O senense Mário Patrão tem vindo a melhorar a sua prestação na edição deste ano do Rali Dakar e na terça-feira já ocupava a 35ª posição da classificação geral das motas.

O piloto do KTM obteve nesse dia o seu melhor resultado na mais importante prova de todo-o-terreno do mundo que decorre na Arábia Saudita ao terminar a nona etapa no 26º lugar, a 26m55s do vencedor, o chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna). Esta jornada, a primeira após a morte de Paulo Gonçalves (Hero) no domingo, ligou Wadi Al Dawasir a Haradh, num total de 476 quilómetros, dos quais 410 de especial cronometrada. O Dakar é comandado pelo norte-americano Ricky Brabec (Honda), seguido, respetivamente, por Quintanilla e Toby Price (KTM). Mário Patrão é o segundo melhor representante português em prova, a seguir a António Maio (Yamaha), 28º da geral. Na quarta-feira disputou-se a antepenúltima etapa do rali, que termina esta sexta-feira. A edição de 2020 fica marcada pelo falecimento de Paulo Gonçalves na sétima etapa e pelo cancelamento da tirada seguinte em homenagem ao motard português, um dos mais acarinhados da caravana.