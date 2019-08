Começa hoje a fase de votações para eleger os doces apurados para as meias-finais do concurso gastronómico “7 Maravilhas Doces de Portugal”.

As Sardinhas Doces de Trancoso, finalista do distrito da Guarda, mantém o número de votação (760 107 049). As linhas telefónicas estão abertas a partir de hoje até dia 31 de agosto às 21 horas, data em que se realizará mais uma gala RTP, em Ferreira do Zêzere, onde serão divulgados os resultados dos doces apurados para a fase seguinte.