Feira de São Bartolomeu foi «das melhores da última década»

«Dez dias em grande» chegaram ao fim em Trancoso. A Feira de São Bartolomeu, de portas abertas desde 9 de agosto, terminou no passado domingo e, para o presidente do município, superou «todas as expetativas».

Amílcar Salvador faz um balanço «extremamente positivo» do certame e congratulou-se com a afluência de visitantes, que foi de «muitos milhares diariamente». O edil não duvida, por isso, que a edição deste ano tenha sido «uma das melhores da última década». Com 746 anos, a feira franca mais antiga do país reuniu atividades económicas, artesanato, gastronomia, diversões, maquinaria agrícola, uma feira agropecuária e uma exposição de automóveis, novos e usados. Este ano participaram 150 expositores distribuídos por 32 mil metros quadrados. «Houve muitas trocas comerciais durante a feira», segundo Amílcar Salvador, que destaca ainda «o excelente cartaz musical, que contribuiu para atrair visitantes». A lista de espetáculos incluiu concertos de Mariza, David Carreira, Paulo Gonzo, Calema, Olavo Bilac e Expensive Soul, entre outros.

Segundo o autarca trancosense, verificaram-se «frequentemente dificuldades no estacionamento ao redor da feira, nos espetáculos e durante o dia», o que mostra «a grande afluência» que o evento registou. Outro elemento de destaque foi o stand das sardinhas doces no Pavilhão Multiusos, que contribuiu para «a dinamização e promoção» desta iguaria tradicional que continua na corrida às “7 Maravilhas Doces de Portugal”. Apesar do encerramento da feira, a festa continua este sábado por ocasião do dia São Bartolomeu, que será celebrado com um arraial popular no Largo D. Dinis, a partir das 21h30, animado pela banda Fusão Lunar.