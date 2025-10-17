Homem de 41 anos detido por incêndio florestal na Reigada (Figueira de Castelo Rodrigo)

A GNR de Figueira de Castelo Rodrigo deteve, na quarta-feira, um homem de 41 anos por incêndio florestal ocorrido na Reigada, naquele concelho.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, os militares deslocaram-se ao local após um alerta para o foco de incêndio. «No seguimento da ação, apurou-se que o indivíduo se encontrava a realizar trabalhos agrícolas com recurso a uma máquina giratória, tendo originado um foco de incêndio que rapidamente se descontrolou. O incêndio foi, no entanto, prontamente extinto pelo próprio», refere a GNR em comunicado enviado a O INTERIOR.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Figueira de Castelo Rodrigo.