GNR deteve homem de 44 anos e apreendeu 101 plantas de canábis em Fornos de Algodres

Um homem de 44 anos foi detido pela GNR por cultivo de canábis no concelho de Fornos de Algodres, numa ação que permitiu apreender 101 plantas de canábis, «em diversas fases de crescimento».

De acordo com o Comando Territorial da GNR da Guarda, a detenção foi realizada esta terça-feira por elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Gouveia. «No âmbito de uma investigação por crime de furto, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de um mandado de busca domiciliária. No seguimento da ação foi possível detetar diverso material relacionado com o cultivo de canábis, assim como recuperar e apreender diverso material relacionado com o crime de furto», lê-se num comunicado enviado a O INTERIOR.

Além das 101 plantas de canábis, a GNR apreendeu diverso material utilizado no cultivo de produtos estupefacientes, dispositivos de iluminação, temperatura e elétricos destinados ao cultivo de canábis, uma balança de precisão e um telemóvel. Fora ainda apreendidos artigos de vestuário, diversas ferramentas, um martelo e 80 euros em numerário.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Celorico da Beira.