GNR detetou 176 infrações no distrito da Guarda na última semana

A GNR deteve três pessoas e detetou 176 infrações nas várias operações realizadas no distrito da Guarda na última semana, que se saldou com 30 acidentes nas estradas da região de que resultaram um ferido grave e 12 ligeiros.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, estas ações visaram a prevenção e o combate à criminalidade violenta e a fiscalização rodoviária, entre outras, tendo resultado em três detenções em flagrante delito, duas das quais por condução sob efeito do álcool. Entre 28 de outubro e 3 de novembro foram ainda registados 77 casos de excesso de velocidade, oito infrações por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e sete por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança.

Neste período, a GNR intercetou ainda quatro condutores por uso indevido do telemóvel ao volante. Do relatório da última semana de outubro constam ainda 23 autos de contraordenação, quinze dos quais no âmbito da legislação da proteção da natureza e do ambiente e oito relacionados com a legislação policial.