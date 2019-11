Ricardo Teodósio e ARC Sport campeões nacionais de Rali

Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5) sagraram-se campeões nacionais de ralis no sábado ao terminar o Rali Casinos do Algarve na segunda posição, atrás de Bruno Magalhães (Hyundai i20).

O piloto algarvio, que conduziu um carro preparado pela ARC Sport, de Aguiar da Beira, terminou a 16,1 segundos do vencedor, um resultado suficiente para conquistar o título sem precisar de fazer contas à classificação dos adversários, apesar de ainda ter somado 0,5 pontos pela vitória na sexta especial, em Nave Redonda. No final da nona e última jornada do Nacional, Ricardo Teodósio somou 150,94 pontos contra os 146,38 de Magalhães. O novo campeão nacional, de 43 anos, já tinha lutado pelo título de 2018 até à última prova, também no Algarve, mas um motor partido acabou com as esperanças antes do final, em benefício de Armindo Araújo. Este ano, Teodósio apostou forte num bom resultado, tendo chegado a contratar os serviços do piloto italiano Eric Camilli como consultor.

«Conseguimos realizar um sonho antigo. Cheguei ao tão desejado título de campeão na minha terra, o que me dá uma alegria ainda maior. É uma alegria imensa que quero partilhar com todos os nossos apoiantes e com uma equipa fantástica que tornou possível alcançar o nosso objetivo. Este título tem outro sabor, pois foi contra os melhores pilotos nacionais num campeonato muito renhido, que é um dos melhores da Europa. Se tudo correr bem, estamos cá para o ano, para revalidar o título», afirmou Ricardo Teodósio no final da prova algarvia. Alexandre Camacho (Skoda Fabia R5) fechou o pódio, a 1m00,6’ do vencedor. A ARC Sport conquistou pela segunda vez consecutiva o título nacional de ralis por equipas, com Augusto Ramiro a destacar a consagração de Ricardo Teodósio e de José Teixeira, bem como o desempenho dos restantes pilotos ao longo da época.