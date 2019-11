Rita Mestre e Carlos Sanches vencem GP das Castanhas

Rita Mestre (Estrela Campo de Aviação, Covilhã) e Carlos Sanches (Casa do Benfica de Castelo Branco) venceram no domingo a corrida principal do 21º Grande Prémio das Castanhas, realizado no Sarzedo (Covilhã).

O atleta albicastrense correu os 10.100 metros de um percurso de montanha e trail, em estrada de asfalto e trilho florestal, em 35m28s, com Pedro Amaro (CCDR Colmeal da Torre) a terminar na segunda posição a 1m31s do vencedor. O terceiro classificado foi José Madeira (Maratona Clube de Vila Chã, Seia) com o tempo de 38m10s. Em femininos, Rita Mestre ganhou em 49m07s e com uma vantagem de 3m17s sobre a segunda, Daniela Martins (Casa do Benfica de Castelo Branco), e de 5m48s relativamente à terceira, Carolina Macedo (Penta Clube Covilhã). Nos restantes escalões venceram Eliane Tavares (Leões Apelaçonenses) e Francisco Currais (Estrela Campo de Aviação) em benjamins, Francisca Sá e Tiago Queiroz (ambos do Penta Clube) em infantis, Maria Carreira e Francisco Venâncio (ambos do Penta Clube) em iniciados, e Margarida Sá e Ruben Venâncio (ambos do Penta Clube) em juvenis.

Em juniores ganhou Diogo Salvado (Penta Clube), enquanto em Vet35 os primeiros a cortar a meta foram Sandra Ferreira (Casa Benfica Castelo Branco) e Filipe Costa (CD Espite) e em Vet40 venceu José Silva (Maratona Clube Vila Chã). O grande prémio foi organizado pelo Grupo Desportivo e Recreativo Sarzedense, com o apoio da Associação de Atletismo de Castelo Branco, do município da Covilhã e da União de Freguesias de Teixoso e Sarzedo.