Figueirense goleado em Lourosa

O Figueirense está a passar um mau bocado na série B do Campeonato de Portugal e averbou no domingo a quarta derrota consecutiva.

Na visita ao reduto do Lusitânia de Lourosa, segundo classificado e candidato à subida, a equipa de Figueira de Castelo Rodrigo não teve argumentos e perdeu por 4-1. O jogo da nona jornada foi de sentido único, com os locais a marcarem em momentos chave, aos 21’, 45’, 54 e 69’, para garantir uma vitória tranquila. Por sua vez, o Figueirense mostrou-se muito permissivo na defesa e, no ataque, nunca incomodou verdadeiramente o último reduto da equipa do concelho de Santa Maria da Feira, que na jornada anterior tinha perdido pela primeira vez esta época frente à Sanjoanense. O golo de honra da formação do distrito da Guarda foi marcado por Kojo aos 90’. A derrota fez cair ainda mais o Figueirense na zona de despromoção, sendo agora 16º classificado com 7 pontos, fruto de seis derrotas, um empate e duas vitórias. Este domingo, os figueirenses recebem o Felgueiras, oitavo da geral.

Em Lourosa, o Ginásio alinhou com Miguel Dias, Claudino, Amoná, Pimentel, Copas (João Pedro, 70’), Fábio Pina (Kojo, 70’), Sidibé, Demétrio, Tomás Piedade, Milton (Christian Gomez, 45’) e Jonathan.