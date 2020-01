GNR da Covilhã recupera 40 peças de ouro furtadas em residência

A GNR identificou um homem de 29 anos, no concelho de Belmonte, por furto em residência e recuperou dezenas de peças de ouro furtadas.

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco, o suspeito foi localizado por elementos do Núcleo de Investigação Criminal da Covilhã esta quarta-feira na sequência de uma denúncia. Os militares apuraram que o indivíduo entrou na habitação pela garagem e furtou «40 peças em ouro, que se encontravam guardadas no interior do quarto do proprietário».

A GNR adianta que o suspeito tinha «uma relação de proximidade» com os proprietários da residência. Na busca domiciliária realizada no âmbito da investigação foram apreendidos 14 anéis, 12 pulseiras, seis fios, cinco brincos e três medalhas, todos em ouro, bem como um telemóvel. O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Covilhã.