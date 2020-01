Capitão Fausto hoje no TMG

O culto dos Capitão Fausto chega à Guarda esta quinta-feira (21h30) para um concerto no TMG.

A banda de que todos falam ganhou estatuto na pop nacional com o muito aclamado e elogiado “A Invenção do Dia Claro”, o quarto álbum de originais editado em 2019. Temas como “Sempre Bem”, “Faço as Vontades”, “Amor, a Nossa Vida”, “Alvalade” ou “Boa Memória” catapultaram o quinteto de Lisboa para os braços do público e da crítica especializada, totalmente rendidos à criatividade de uma banda que tem sabido renascer e surpreender a cada disco. “Gazela” (2011) marcou a estreia dos Capitão Fausto – formados por Tomás Wallenstein (voz, guitarra e teclado), Manuel Palha (guitarra, teclado e voz), Francisco Ferreira (teclados e voz), Domingos Coimbra (baixo e voz) e Salvador Seabra (bateria). Três anos depois editaram “Pesar o Sol”, um disco que impôs o grupo como uma das mais originais e criativas propostas da música portuguesa. É por essa altura que atuam no festival “Mêda+” com um concerto memorável que faz aumentar a sua legião de fãs. Em 2016 lançam “Capitão Fausto Têm os Dias Contados” e confirmam todo o seu potencial musical e poético graças a um pop-rock simples e sem ilusionismos. A apoteose aconteceu em 2019 com o melancólico e telúrico “A Invenção do Dia Claro”, cujas canções não deixam ninguém indiferente e fizeram crescer o culto dos Capitão Fausto. Um concerto a não perder.