O ciclo de tertúlias “Museu à Noite”, organizado pela Câmara de Pinhel, aborda esta quinta-feira (21 horas), na Casa da Cultura, o tema das acessibilidades na Cultura.

A oradora convidada é Ana Ascensão, diretora de Relações Externas e Frente de Casa do Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa. Segundo o município, o objetivo da iniciativa é «apresentar e promover as boas práticas de acesso físico, intelectual e social à participação cultural no país».