Vilar Formoso: Feira de Caça e Pesca a partir de amanhã

A 12ª edição da Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural do concelho de Almeida começa esta sexta-feira no pavilhão multiusos de Vilar Formoso, prolongando-se até domingo. Promovido pelo município de Almeida, o certame destina-se a divulgar as potencialidades do território e inclui espaços de exposição e venda de materiais para a caça e a pesca, artesanato, produtos gastronómicos, doçaria tradicional, tasquinhas com pratos e petiscos de caça e de pesca, exposições de fauna viva (espécies cinegéticas e domésticas), representações institucionais e atividades de animação.

Durante os três dias haverá também atividades paralelas, como montarias ao javali, uma largada de perdizes, demonstrações de aves de rapina, de caça ao coelho e de tiro virtual, entre outras. No cartaz musical destaque para o concerto de Pedro Abrunhosa (sábado) e para a atuação de Augusto Canário (sexta-feira).