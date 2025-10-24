Festival do Borrego Serra da Estrela DOP este fim-de-semana em Celorico da Beira

Regressa este fim-de-semana à Carrapichana, concelho de Celorico da Beira, o Festival do Borrego Serra da Estrela DOP, um produto endógeno singular, emblemático e estratégico que, «a par do queijo são verdadeiros motores de desenvolvimento socioeconómico local e identitário da região da Serra da Estrela».

Da programação musical destacam-se “Sebastião Antunes e Quadrilha” (sábado), Feiticeiros de Horos e Jorge Guerreiro (domingo). Além disso estão marcados vários momentos de música tradicional portuguesa com concertinas, a Feira de Artesanato e Produtos Regionais tradicionais, os Jogos tradicionais, a “Caminhada Rota do Borrego”, e oportunidade para degustar o borrego no Espaço de Restauração e no “Taste On Fire”, confecionado com a arte, a criatividade e a mestria dos Chef´s Rui Cerveira, Paulo Cardoso, António Santos e da MasterChef Sandra.

E o Festival do Borrego da Serra da Estrela não se esgota apenas no fim-de-semana de 25 e 26 de outubro. Vai mais além e estará em destaque durante a Semana Gastronómica, que decorre de 26 de outubro a 2 de novembro, confecionado de diversas formas, que vão do tradicional assado e guisado ao sofisticado e inovador gourmet, nos restaurantes aderentes de toda a Região Demarcada de Produção de Queijo e Borrego Serra da Estrela.

O Festival do Borrego Serra da Estrela DOP é organizado pelo município de Celorico da Beira e a Estrelacoop, com a colaboração da Junta de Freguesia da Carrapichana e da Ancose.