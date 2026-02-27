Festa das amendoeiras em flor começa hoje em Figueira de Castelo Rodrigo

Figueira de Castelo Rodrigo celebra, nos próximos dois fins de semana, a primavera antecipada proporcionada pela floração das amendoeiras com a 85ª edição da Festa da Rainha da Amendoeira em Flor.

«Este evento, o mais antigo da região de Ribacôa, procura sobretudo valorizar a identidade cultural da região, celebrando a riqueza paisagística que o desabrochar das amendoeiras nos proporciona nesta época do ano, ao mesmo tempo que promove a gastronomia, os produtos endógenos, o património histórico e a hospitalidade das nossas gentes», realçou o presidente da Câmara figueirense, Carlos Condesso, a O INTERIOR. A festa decorre de 27 de fevereiro a 1 de março e de 06 a 08 de março, com atividades desportivas e culturais, uma mostra de produtos regionais e as atuações de Ana Malhoa (27 de fevereiro), Zé Amaro (28 de fevereiro) Rouxinol Faduncho (6 de março) e Anselmo Ralph (7 de março), além de grupos e artistas locais e DJ’s.

«São 85 anos deste cartaz mítico, que é um dos cartões de visita do concelho e da região e continua a atrair muitos visitantes de várias regiões do país e da vizinha Espanha, dinamizando a economia local», acrescentou o autarca social-democrata. Tal como em edições anteriores, a festa vai decorrer numa tenda, junto ao mercado municipal, que vai acolher a mostra de produtos regionais, artesanato e as tasquinhas, bem como os espetáculos musicais.

No domingo decorre também a segunda edição do Festival de Folclore da Amendoeira em Flor, com a presença do Grupo Folclórico de Riba Côa e outros grupos convidados. Já os alunos do Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo e o CLDS 5G “Figueira Inclusiva” vão protagonizar, no dia 8 de março, o desfile de moda “ReVestir”, com peças de vestuário confecionadas com a reutilização de matérias recicláveis.

No âmbito desportivo, destacam-se a habitual Caminhada da Amendoeira em Flor (8 de março), a prova de BTT “Nos Trilhos da Amendoeira em Flor” (7 de março), uma corrida de atletismo urbano (28 de fevereiro) e jogos recreativos e tradicionais (domingo). Também no domingo realiza-se ainda a tradicional Feira do Almendro, em Barca d’Alva, que acolhe todos os anos milhares de visitantes oriundos de vários pontos do país e do outro lado da fronteira, que cruzam a ponte internacional sobre o rio Águeda para participar na festa.

A aldeia ribeirinha do Douro, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, vai ser palco de uma feira de produtos tradicionais da região e de animação musical. A tradição prevê também que os governos locais de Barca d’Alva e La Fregeneda (Espanha) se reúnam anualmente na localidade portuguesa para celebrarem juntos “El dia del Almendro” e simbolicamente plantarem uma amendoeira.