FENPROF: Caravana Nacional de Professores passa amanhã pela Guarda

Esta sexta-feira a Caravana Nacional de Professores da FENPROF, que entre 19 de fevereiro e 4 de março percorre todo o país sob o lema “Somos professores, damos rosto ao futuro. Valorização, já!” passa pela Guarda, com o objetivo de alertar para a falta de docentes e mobilizar a sociedade em defesa da Escola Pública.

O encontro está marcado para 27 de fevereiro, a partir das 9 horas, no Paço da Cultura da cidade mais alta, onde vai decorrer o plenário distrital para professores. De seguida vai ser criado um cordão humano que se vai deslocar até ao Jardim José de Lemos, onde vão ser ouvidas as intervenções do Secretário Geral da FENPROF, José Feliciano Costa, e os dirigentes dos Sindicados de Professores da Região Centro da Direção Distrital da Guarda. Pelas 12 horas vai ser lida e votada uma moção que vai ser, depois, entregue ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação.