Selma Uamusse no TMC~

A programação de outubro do Teatro Municipal da Covilhã (TMC~) termina no sábado (21h30) com o concerto de Selma Uamusse.

Cantora, autora, compositora, performer, a artista é originária de Moçambique, mas está radicada em Portugal desde 1988. O seu álbum de estreia, “Mati” (2018), foi amplamente elogiado pela crítica e motivo de uma digressão com mais de 60 concertos pelo mundo. Quatro anos depois lançou “Liwoningo”, produzido por Guilherme Kastrup, produtor premiado com prémios Grammy pelos álbuns da aclamada Elza Soares. Este segundo disco mistura a africanidade da cantora com folclore, eletrónica, rock, afro-beat e experimental. A formação musical de Selma Uamusse passou pelo Hot Clube de Portugal, onde criou em nome próprio os projectos Souldivers, Selma Uamusse Nu Jazz Ensemble e Tributo a Nina Simone, onde colaborou com Ana Bacalhau, Rita Redshoes, Marcia, The Legendary Tigerman, Luísa Sobral, Elisa Rodrigues, Gospel Collective, entre outros.

Tem colaborações notáveis com Samuel Úria, Maria João Pires, Rodrigo Leão, Moullinex, Medeiros/Lucas, You Cant Win Charlie Brown, Joana Barra Vaz, Orquestra Todos, WrayGunn, Cacique’97 ou Gospel Collective. Nas palavras de Selma Uamusse, «a minha música é um manifesto pela harmonia ao que nos rodeia, um olhar positivo sobre o mundo. Uma forma de luta e de esperança por uma sociedade mais livre, com mais amor».