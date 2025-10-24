Região

Assinado protocolo para instalação provisória do posto territorial da GNR de Penamacor

24 Outubro, 2025
Penamacor
O município de Penamacor e a GNR assinaram um contrato de comodato para a cedência de um imóvel para a instalação provisória do Posto Territorial. O imóvel cedido está localizado na Rua Pereira Macedo, onde o posto funcionará até à conclusão das obras de reabilitação do edifício oficial.
O edifício que vai acolher provisoriamente aquela força de segurança foi, também ele, recentemente requalificado.

