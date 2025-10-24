Festa da Castanha este fim de semana em Aldeia do Bispo

A freguesia de Aldeia do Bispo, no concelho da Guarda, promove este fim de semana mais uma edição da Festa da Castanha, uma das mais emblemáticas tradições desta aldeia às portas da cidade.

Organizado pelo Centro de Cultura e Desporto da Aldeia do Bispo, o evento anual tem como principal objetivo valorizar e promover a castanha, um produto endógeno de grande importância para a região, mas também pretende celebrar a cultura, a gastronomia e a hospitalidade da comunidade local. Durante dois dias estão programados magustos tradicionais, uma mostra e venda de produtos locais, animação musical, atividades culturais e recreativas, bem como gastronomia, com especial destaque para os pratos confecionados à base de castanha. Entrada é livre. A organização conta com o apoio do município da Guarda e da Junta de Freguesia local.