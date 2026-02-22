Clube de Leitura do Sabugal inicia projeto “Memórias em Lume Brando”

A 58ª sessão do Clube de Leitura do Sabugal realiza-se na próxima segunda-feira (14h30), na Biblioteca Municipal do Sabugal.

No encontro será apresentada uma proposta de atelier criativo que mescla leituras, sabores e afetos. O projeto “Memórias em Lume Brando” pretende «aquecer memórias e apresenta-se como um convite a desacelerar, recordar e estar. Configura-se como uma ode aos momentos compartilhados à mesa, recordando histórias e sabores que nos levam à infância e que o tempo não apagou. É no lume brando que as memórias ganham sabor e que se cozinham histórias, e é à mesa que elas continuam a ser contadas», adiantam os promotores. Os participantes são desafiados a trazer uma ou várias receitas tradicionais, de preferência locais e acompanhadas de fotografias. O Clube de Leitura do Sabugal é uma organização conjunta do Centro Local de Aprendizagem (CLA) da Universidade Aberta e do Município do Sabugal.