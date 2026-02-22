“Gala SPAL 40 Anos” do Escape Livre decorreu ontem à noite no TMG

O Clube Escape Livre está a celebrar o seu 40º aniversário ao longo do ano de 2026. Um dos pontos altos destas comemorações foi a realização, ontem à noite, da “Gala SPAL 40 Anos”, no Teatro Municipal da Guarda (TMG).

O evento serviu para homenagear 40 personalidade, empresas e instituições que ao longo de 4 décadas estiveram ligadas às realizações do clube e contou com um espetáculo do mágico Luís de Matos.(COM FOTOGALERIA)

O Clube Escape Livre foi fundado a 12 de setembro de 1986, alguns anos depois do início, na Rádio Altitude, do programa com o mesmo nome – Escape Livre, que ainda hoje se mantém.