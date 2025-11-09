A localidade de Vale de Estrela (Guarda) recebe este domingo a 4ª edição do Festival das Sopas. Um evento tem vindo a crescer a cada ano, conquistando cada vez mais participantes e visitantes.

Durante o festival, as melhores sopas serão premiadas, reconhecendo o esforço e a criatividade dos participantes que apresentarem as receitas mais saborosas e originais. Além do concurso, o festival promete momentos de animação musical e, para completar a experiência, haverá castanhas assadas e jeropiga para celebrar o São Martinho.

O Festival das Sopas em Vale de Estrela costuma atrair visitantes de várias localidades, fortalecendo o sentimento de comunidade e promovendo a gastronomia local.