Mostra Gastronómica da Castanha na Arrifana (Guarda)

A localidade de Arrifana, na Guarda, recebe a 7ª Mostra Gastronómica da Castanha.

A iniciativa é organizada pela USDRA – União Social Desportiva e Recreativa de Arrifana, com o apoio da Junta de Freguesia de Arrifana e Câmara da Guarda, e funciona como espaço gastronómico, aberto ao público.

Na tarde deste domingo, no Pavilhão de Festas de Arrifana, decorre o Concurso Gastronómico com o objetivo de «promover o património gastronómico, dinamizar a economia local e valorizar a castanha, como um produto de excelência». Este ano há uma novidade, com a apresentação do “tortulho” como produto endógeno. A animação musical a cargo do Grupo de Concertinas Pêramocense e um showcooking pela Chef Maria Caldeira de Sousa, dedicado aos sabores do Outono, complementam a atividade.