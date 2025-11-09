Líder Guarda FC recebe este domingo o Aguiar da Beira

O Guarda FC que já leva cinco vitórias em cinco jornadas da Iª Liga da Associação de Futebol da Guarda e continua isolado na liderança, recebe esta tarde o Aguiar da Beira. No passado domingo, os guardenses, que foram despromovidos do Campeonato de Portugal, ganharam 2-0 no terreno do Sporting de Vilar Formoso. A quinta jornada da prova aproveitou ao Figueirense, que recebeu e venceu por 2-1 o Fornos de Algodres no jogo grande da tarde. Nos restantes jogos, o Sporting Celoricense foi empatar 2-2 a Trancoso, o Vilanovenses ganhou 2-1 em Foz Côa e o Aguiar da Beira venceu 2-0 na receção ao São Romão. Por sua vez, o Sporting do Sabugal recebeu e derrotou o Sporting da Mêda por 4-2 e o Vila Cortês impôs-se na visita do Vila Franca das Naves por 3-0. Para esta tarde estão agendados os jogos Guarda FC-Aguiar da Beira, Celoricense-Figueirense, Vilanovenses-Trancoso, Fornos-Sabugal, São Romão-Foz Côa, Mêda-Vila Cortês e Vila Franca-Vilar Formoso. O Guarda FC comanda com 15 pontos, seguido do Figueirense com 12 pontos e do trio formado pelo Trancoso, Vilanovenses e Aguiar da Beira, todos com 10 pontos. O Sp. Vilar Formoso e o Sp. Mêda permanecem no fundo da tabela sem qualquer ponto.