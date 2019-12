Festa das Luzes em Belmonte de sexta a segunda-feira

O ciclo de animação “12 em Rede – Aldeias em Festa” termina este fim de semana em Belmonte, que acolhe a partir de sexta-feira a Festa das Luzes, também conhecida como “Hanukkah”, que celebra o momento em que os judeus assinalam a libertação e purificação do templo de Jerusalém.

O evento é organizado pela Aldeias Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento Turístico, em parceria com a autarquia local, numa vila onde reside uma importante e histórica comunidade de judeus. «Após a libertação, verificou-se que só havia azeite suficiente para manter a chama eterna acesa por mais um dia. Contudo, a chama ardeu durante oito dias, o tempo necessário para se fazer e consagrar mais azeite para o templo», contextualiza a Rede das Aldeias Históricas. Nesta festa judaica é usado um candelabro de nove braços, onde é acesa uma vela todos os dias para recordar o tempo em que a chama ardeu, sendo que o braço do centro serve para acender as restantes. Esta celebração já ganhou caráter público em Belmonte e numa das principais ruas da vila existe mesmo um candelabro de grande dimensão, que neste período ganha uma nova luz a cada dia.

Tendo as luzes como principal mote, o programa de animação contempla até segunda-feira música, oficinas, gastronomia, mostras de produtos regionais e visitas temáticas. A festa também conta com grande envolvimento da comunidade e nos museus da vila será possível encontrar pulseiras alusivas ao evento, realizadas pela Academia Sénior de Belmonte e Centro Escolar de Belmonte. Será também possível ver a exposição “Judaísmo e Arte: Histórias da Sala de Aula”, cujos trabalhos estão expostos no Museu Judaico, na Sinagoga Beit Eliahu, no Belmonte Sinai Hotel e na Loja Casa da Judiaria. Esta mostra apresenta trabalhos inspirados no Museu Judaico de Belmonte, inter-relacionados com algumas obras do pintor judeu Marc Chagall, e que resultam de um encontro entre a Empresa Municipal de Belmonte – Serviço Educativo e os alunos do 6º B da Escola Secundária Pedro Álvares Cabral.