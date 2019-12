Ana Campos ganhou experiência no circuito europeu de sabre e foi foi 27ª no Nacional de juniores

Ana Campos, promissora esgrimista do Penta Clube da Covilhã, participou em mais uma prova do Circuito Europeu de Cadetes, que teve lugar na cidade austríaca de Moedling no passado dia 15.

A atleta competiu na arma de sabre, numa jornada que acolheu os melhores atletas do mundo da modalidade e arma, tendo obtido uma honrosa 134º posição num total de 170 atiradores. A jovem covilhanense conseguiu um parcial de uma vitória e quatro derrotas na fase de poules e falhou o acesso aos Q128 por seis lugares. Resultados à parte, Ana Campos, que esteve acompanhada do seu treinador José Godinho, revelou «evolução no seu jogo e ganhou mais experiência no plano internacional ao competir numa prova de elevado nível e grau de complexidade», refere o Penta Clube, em comunicado.

Ana Campos foi 27ª no Nacional de juniores de sabre

Ana Campos soma e segue. No sábado a esgrimista do Penta Clube da Covilhã/Clube Desportos de Combate do Fundão competiu no Torneio Nacional Juniores de Sabre, que teve lugar em Madrid numa organização da Federação Espanhola de Esgrima.

A covilhanense disputou a fase de Poules no grupo 1, tendo obtido uma vitória e quatro derrotas, pelo que não conseguiu alcançar a fase seguinte e terminou a competição na 27ª posição da geral entre 35 atiradores. Segundo o PCC, Ana Campos continua a sua preparação internacional tendo em vista a participação no Campeonato de Europa de Cadetes, onde o objetivo passa por ganhar experiência e ritmo competitivo.