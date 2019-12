Foto: excerto da edição impressa

Orjais, Covilhã e Guarda foram os locais onde foram captadas as imagens vencedoras do concurso “O Meu Natal” e que por isso foram publicadas na edição em papel deste semana. Helena Santos, Walter Dean e Manuela Costa foram os respetivos autores das imagens selecionadas pela redação de O INTERIOR no concurso que pretende mostrar o melhor do Natal na região através de fotos enviadas pelos leitores. Muitos parabéns aos vencedores!