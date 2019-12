Património Mundial do Vale do Côa vai ser promovido através do Instagram

O Turismo de Portugal tem novos planos para promover os patrimónios mundiais do país através da rede social Instagram.

O objetivo é fomentar a partilha de conteúdos que apelem ao lado mais emocional das visitas aos locais patrimoniais, usando para isso a história pessoal de anteriores visitantes. «A ideia é que sejam as pessoas a criar os conteúdos desta campanha, partilhando as suas histórias nas redes sociais e, nessa medida, o seu património vivido através de fotografias relacionadas com os sítios classificados pela UNESCO como Património da Humanidade», adianta o Turismo de Portugal. A campanha foi apresentada nas comemorações dos 21 anos de inscrição da Arte Pré-Histórica do Vale do Côa na lista do Património Mundial da UNESCO, que tiveram lugar no passado dia 14, no Museu do Côa, e vai envolver um investimento de cerca de 200 mil euros.

Com o recurso a relatos emocionais sonoros, os promotores pretendem «mobilizar os portugueses e os estrangeiros na cocriação de conteúdos sobre Portugal, reforçando o envolvimento das pessoas com o país e criando o movimento #HeritageToShare», que se aplica a todos os locais classificados pela UNESCO, como é o caso do Vale do Côa, em Vila Nova de Foz Côa. A campanha arranca este mês e decorre durante 2020, sendo que para participar basta partilhar no Instagram uma fotografia de um local classificado como Património Mundial, acompanhada de uma descrição de uma história pessoal. Na publicação deve ser identificado o perfil @visitportugal e colocada a “hashtag” #heritagetoshare.

Os participantes ficarão habilitados a um prémio-experiência “Heritage for One Day”, em Portugal, que inclui uma viagem de ida e volta para uma pessoa, estadia de duas noites e uma experiência a definir. «Achámos que fazia sentido haver uma iniciativa geral do património mundial», afirma Bruno Navarro, presidente da Fundação Côa Parque e membro da Comissão Permanente da Rede de Património Mundial em Portugal.