Os primeiros vencedores de “Mostre-nos o seu Natal”

Covilhã, Guarda, Unhais da Serra e Canhoso foram os locais onde foram captadas as imagens vencedoras desta semana. Walter Dean, Manuela Costa, Cátia Cabral e José Almeida foram os respetivos autores das imagens selecionadas pela redação de O INTERIOR no concurso que pretende mostrar o melhor do Natal na região.

Mas queremos ver muito mais! Envie fotos da sua aldeia, vila ou cidade alusivas à quadra natalícia, para que sejam publicadas em OINTERIOR.PT! O concurso irá decorrer durante todo o mês de dezembro, por isso a próxima foto publicada pode ser a sua.

Envie fotografias das iluminações de rua, da preparação do madeiro de natal ou de qualquer outra tradição que seja típica da sua freguesia, mencionando o autor e local da imagem, para ointerior@ointerior.pt com o assunto “O MEU NATAL”. Em alternativa pode também enviar para o Facebook Messenger de O INTERIOR ou ainda identificar o jornal O INTERIOR, no Instagram (@jornal_ointerior).