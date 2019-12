Belmonte deverá acolher consulado do Brasil

O município de Belmonte anunciou que a vila vai acolher um consulado do Brasil.

A instalação deste serviço na terra natal de Pedro Álvares Cabral foi «confirmada pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, após uma reunião com o deputado federal Josias da Vitória, que tinha apresentado oficialmente o pedido na sequência de uma visita a Portugal», revelou a autarquia na passada quinta-feira. De acordo com um comunicado enviado a O INTERIOR, para esta decisão «pesou a ligação histórica e cultural de Belmonte com o Brasil, por via de Pedro Álvares Cabral», sendo que o futuro consulado poderá servir os cidadãos brasileiros que trabalham e estudam na região e no interior do país que «já não terão de se deslocar a Lisboa ou Porto para tratar de formalidades legais», acrescenta a autarquia. Recentemente, numa visita ao Brasil, António Dias Rocha, presidente da Câmara de Belmonte, sublinhou a importância deste serviço consular na vila beirã dizendo que «existem mais de cinco mil brasileiros entre Viseu e Portalegre e a criação do consulado pode ser um ponto de apoio para os nossos irmãos brasileiros e ponte para encontros empresariais».