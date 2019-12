Presépio tradicional gigante para ver até Dia de Reis em Aldeia Viçosa

Aldeia Viçosa, localidade do concelho da Guarda, inaugura este domingo (14h30) o «maior presépio tradicional» no seu Salão Cultural.

Segundo Luís Prata, presidente da Junta, «mais do que um presépio, é um museu em miniatura, animado e dinâmico, com as figuras natalícias, espaços tradicionais, utensílios da época e muito mais». A montagem do presépio está a cargo do artesão Ezequiel, «que já é repetente na matéria». O espaço poderá ser visitado diariamente, das 9 às 19 horas, até ao Dia de Reis – ao domingo, as visitas decorrem das 10 às 18 horas.