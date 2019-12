Feira do Livro na biblioteca municipal de Vila Nova de Foz Côa

A biblioteca municipal de Vila Nova de Foz Côa recebe até dia 15 a feira do livro da cidade. A atividade começou na terça-feira com a inauguração da exposição “Assembleia da República – Imagens do Parlamento”.

Ontem teve lugar a apresentação do livro “O Peixinho Sável”, de Virgílio Tavares, a alunos do 3º e 4º anos do ensino básico. Para esta quinta e sexta-feira está prevista a sessão de contos “O Natal do Lobo Mau”, pela contadora Inácia Cruz. Os destinatários são os alunos do pré-escolar, do primeiro ciclo e do CDCI. No sábado serão apresentados os dois primeiros volumes da obra “Em Busca de um Olhar Português”, de Rui Fonseca, intitulados “Do Mito ao Condado Portucalense” e “Do Porto do Graal às Cinzas da Inquisição”. Já no domingo será lançada do livro “Itinerários Durienses Contemporâneos”, de José Luís Lima Garcia, e no dia 14 caberá a este autor, docente do Politécnico de Bragança, apresentar a obra “Mundo Real Poético de Jesús Lizano”, com organização e tradução de Carlos d’Abreu.