”Encostas do Côa” é o vinho mais vendido da Beira Interior

O vinho “Encostas do Côa”, produzido em exclusivo para os hipermercados Continente pela Adega Cooperativa de Pinhel, foi novamente o mais vendido da região da Beira Interior – nesta cadeia de hipermercados – no ano 2018, segundo comunicado enviado pela distribuidora. Este vinho produzido em Pinhel já tinha liderado as vendas no ano 2017.

Nas lojas Continente estão disponíveis «cerca de 30 referências de vinhos» da Beira Interior. Em 2018 foram vendidas cerca de 200 mil garrafas de vinho desta região vitivinícola, sendo que, destas, 20 mil correspondem a vendas nos estabelecimentos da Covilhã, Fundão, Guarda e Castelo Branco.

O anúncio surge no seguimento do encerramento do Mercado de Vinhos no Continente da Covilhã, um evento inaugurado pelo autarca covilhanense, Vítor Pereira, onde estiveram presentes produtores da região, nomeadamente «Quinta dos Termos, Quinta dos Currais, a Adega do Fundão e a Adega de Pinhel».