Transdev finaliza compra da Auto Transportes do Fundão

A Autoridade da Concorrência (AC) já foi notificada da aquisição da Auto Transportes do Fundão (ATF) pela Rodoviária da Beira Interior(RBI), empresa pertencente ao grupo Transdev. O aviso foi publicado pela referida entidade na passada quinta-feira, e dava conta do «controlo exclusivo» da RBI sobre «a sociedade ATF – Auto Transportes do Fundão, S.A. e indiretamente sobre a sua subsidiária, a sociedade Joaquim Martins da Fonseca, Lda. (conjuntamente designadas “Grupo Fundão”)».

As negociações desta compra estavam a decorrer desde março, altura em que a empresa multinacional francesa reforçava a sua presença no mercado nacional, com a aquisição de uma outra operadora: a Moisés Correia de Oliveira – Gestão e Inovação de Transportes, Lda., que detinha os transportes entre Coimbra e Figueira da Foz, além de fazer alguns serviços de turismo ocasional.

A publicação do aviso surge pelo facto de se tratar de uma operação de concentração, que obriga à divulgação pública, para permitir que terceiros se possam pronunciar num prazo até 10 dias.

A Transdev é uma das principais empresas de transportes rodoviários a operar em Portugal. Foi a primeira responsável pelo funcionamento e manutenção do Metro do Porto, a partir de 1997. Conta com cerca de 1.900 colaboradores e uma frota de mais de 1.500 viaturas em Portugal. Já a ATF é das transportadoras de referência da região da Cova da Beira, existindo desde 1936. A empresa possui atualmente uma frota constituída por 70 viaturas, prestando serviços de transporte público nos concelhos do Fundão, Seia, Covilhã, Castelo Branco e Oliveira do Hospital.