Covilhã: novos miradouros na Nave de Santo António e Alto dos Livros em 2020

A autarquia covilhanense vai criar uma Rede de Miradouros, para favorecer o turismo na cidade. Entre as intervenções está prevista a construção de miradouros na Nave de Santo António e Alto dos Livros. «O primeiro surgirá na zona dos Piornos, com acesso a partir da EN339, junto ao Centro de Limpeza da Neve», e o segundo « localiza-se na cumeada da zona do Alto dos Livros, com acesso a partir da EN339», de acordo com comunicado enviado pela autarquia. Prevê-se que estes miradouros abram ao público em dezembro de 2020.

A câmara municipal pretende, além da construção dos novos espaços, remodelar miradouros já existentes. A primeira requalificação será no Miradouro da Varanda dos Carqueijais, que tem conclusão prevista para setembro do próximo ano. Segue-se o Miradouro do Covão, onde se pretende melhorar o espaço de estacionamento, e condições de permanência. Está ainda prevista a instalação de mobiliário urbano, e a colocação de sinalética explicativa da paisagem envolvente. Este miradouro estará finalizado em dezembro de 2020.

A futura Rede de Miradouros será concretizada através de intervenções «enquadradas no plano de Conservação, Proteção e Desenvolvimento do Património Natural e Cultural», que possui «apoio financeiro através da Prioridade de Investimento 6.3 do Pacto da CIMBSE – Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela», segundo a mesma nota.