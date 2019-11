CVRBI inaugura Loja da Rota dos Vinhos da Beira Interior durante Jornadas de Enoturismo

A inauguração da loja da Rota dos Vinhos da Beira Interior, no dia 5 de dezembro no Solar do Vinho, na Guarda, é um dos destaques das IXªs Jornadas de Enoturismo, que terão lugar nesse dia e no seguinte no TMG.

O encontro é subordinado ao tema “O Centro de Portugal como destino” e é organizado pelas Comissões Vitivinícolas Regionais do Dão, Beira Interior, Região de Lisboa e Tejo, bem como da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra e da Associação Rota da Bairrada.

Estão previstas conferências sobre o enoturismo e visitas a produtores da Beira Interior, além da assinatura de protocolos com várias autarquias da região com vista à criação da Rota de Vinhos da Beira Interior. «É um projeto ambicioso de território e o passo que falta para promover os nossos vinhos, que vai gerar um complemento aos rendimentos dos produtores», disse Rodolfo Queirós, presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior.

Nesse sentido, a loja da Rota dos Vinhos será «o ponto de partida», estimando-se que a rota seja lançada «durante o próximo ano», disse o responsável.

