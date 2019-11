Concerto assinala aniversário do Centro de Cultura Pedro Álvares Cabral em Belmonte

O Centro de Cultura Pedro Álvares Cabral comemora o seu 34º aniversário com um concerto esta sexta-feira (21 horas) no auditório municipal de Belmonte.

No espetáculo vão atuar os docentes da Escola de Música e o coro “Animato”, mas a noite comemorativa fica também marcada pela entrega dos prémios de mérito aos alunos que se destacaram no ano letivo 2018/ 2019, bem como dos diplomas de curso básico aos estudantes que transitaram de nível.