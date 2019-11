Dança e teatro no Aquilo

O Aquilo Teatro, na Guarda, acolhe dois espetáculos de dança contemporânea e teatro entre esta quinta-feira e sábado.

A primeira proposta intitula-se “Mon Jardin Secret” e é uma criação do bailarino guardense Bruno Brazete com música de Alberto Lopes. Está em cena na sede do grupo guardense, no Largo do Torreão, esta noite e na sexta-feira, sempre às 21h30. No sábado há teatro com a peça “Esperar até Abril morrer”, do ArDemente, com texto original inspirado na peça “A Festa de Spiro Scimone”. O espetáculo apresenta «uma família claramente disfuncional, que vive num jogo de domínio e subjugação, (…), numa espécie de violência doméstica colateral e dissimulada que, verbal ou fisicamente, destrói os laços familiares, mas ao mesmo tempo reforça-os».