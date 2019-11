Escola de Seia recebe mil euros em lâmpadas LED

A Associação de Municípios da Cova da Beira entregou um prémio no valor de mil euros em lâmpadas LED à Escola Secundária Guilherme Correia de Carvalho do Município de Seia. A oferta decorreu no âmbito de uma candidatura aprovada do Plano de Promoção e Eficiência no Consumo 2017/2018, financiado pela Entidade Reguladora de Serviços Energéticos (ERSE). Para obter o prémio os alunos realizaram uma auditoria energética à escola como forma de sensibilizar para a poupança energética e redução dos consumos de energia.