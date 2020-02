Covilhã quer “Palacete do Jardim” classificado como monumento de interesse nacional

A Câmara Municipal da Covilhã quer que o edifício conhecido como “Palacete Jardim” – localizado junto ao Jardim Público – seja classificado como monumento de interesse municipal. A decisão foi aprovada por unanimidade na reunião do executivo, na passada sexta-feira e tem como objetivo a «preservação e defesa» do imóvel.

O processo será remetido à Direção Regional de Cultura do Centro que «aplaude» a iniciativa, segundo Vítor Pereira. De acordo com o edil covilhanense «é fundamental salvaguardar a traça original do edifício», objetivo que será conseguido com a atribuição desta classificação, cujas regras obrigam «à sua manutenção, não permitindo construções que o descaracterizem».