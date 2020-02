Cooperativa de Pinhel inicia engarrafamento de vinho comemorativo dos 250 anos da cidade

«Vamos lançar em março, na abertura da “Cidade do Vinho 2020”, o vinho “250 anos Cidade de Pinhel”».

O anúncio foi feito por Rui Ventura em janeiro, durante a sessão de apresentação do plano de atividades agendadas para 2020. Na altura, o edil explicou que o objetivo era lançar «garrafas numeradas, que serão vendidas na Feira Ibérica de Turismo e Posto de Turismo».

Hoje o anúncio materializou-se com o início do engarrafamento do vinho “Pinhel Cidade Falcão 1770 – 2020” (Beira Interior – DOC Tinto – Reserva 2015) pela Adega Cooperativa de Pinhel, responsável pela sua produção.

Serão produzidas «13 mil garrafas de vinho tinto», segundo explicou a O INTERIOR Agostinho Monteiro, Presidente da cooperativa, que refere ainda 250 garrafas de 5 litros, 250 de 3 litros e 500 unidades de 1,5 litros. O responsável revelou também que a Adega irá, de forma autónoma, lançar «depois de agosto» um vinho alusivo às comemorações de Pinhel. «250 anos são marcantes também para a adega», justificou o dirigente, segundo o qual o novo vinho terá o nome de “Celebração 250 anos” e seguirá a linha do vinho “Celebração 65º”, lançado em 2018.