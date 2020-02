Parlamento Europeu: Álvaro Amaro preside ao intergrupo “Biodiversidade, Caça e Ruralidade”

O ex-autarca da Guarda e atual eurodeputado Álvaro Amaro foi eleito na quinta-feira presidente do Intergrupo do Parlamento Europeu “Biodiversidade, Caça e Ruralidade”.

Este grupo – cuja finalidade é a «troca informal de pontos de vista sobre assuntos específicos» e o «contacto com a sociedade civil» – é composto por mais de 130 eurodeputados e é um dos mais antigos do Parlamento Europeu. Em comunicado, Álvaro Amaro, que é o primeiro português a presidir a este grupo, adianta que a direção é composta por «dez elementos de dez diferentes Estados-Membros e de cinco grupos políticos, sendo ainda absolutamente paritária em termos de género».