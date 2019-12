Concerto lírico natalício este sábado em Pinhel

Este sábado (21 horas) a Igreja de São Luís, em Pinhel, serve de palco a um concerto lírico, atividade integrada no evento “Pinhel de Natal”, que decorre até 6 de janeiro.

A “cidade falcão” inaugurou a iluminação de Natal e o Carrossel parisiense no início do mês, a primeira das muitas atividades planeadas para esta quadra festiva pelo município. Na próxima segunda e terça-feira decorrem as Festas de Natal das Escolas, no Centro Logístico e respetivas instituições de ensino. Para dia 17 está também agendado o passeio de Pais Natal Motard, organizado pelo Motoclube Falcões da Estrada, e o dia seguinte será dedicado aos idosos com a festa “Natal para Todos”, no Centro Logístico. Dia 21, no mesmo local decorre o “Concerto de Natal” da Academia de Música de Pinhel, que antecede o “Concerto Solidário” agendado para o dia seguinte. As atividades programadas incluem ainda a tradicional fogueira de Natal e a festa de passagem de ano.