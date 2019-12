Conservatório da concerto de Natal no TMG e Malcata

O Conservatório de Música de S. José da Guarda promove no sábado (18 horas) um concerto de Natal protagonizado pelas suas classes de conjunto instrumentais e vocais.

Do repertório constam algumas das mais conhecidas obras musicais alusivas a esta quadra. No domingo, os pequenos instrumentistas e cantores da instituição deslocam-se até Malcata para outro concerto de Natal, que terá lugar na igreja matriz daquela aldeia do concelho do Sabugal a partir das 17 horas. O recital será dirigido pela professora Olena Sokolovska, com acompanhamento ao piano pelo professor Tiago Santos e a colaboração do docente Pedro Ospina. A entrada é livre.