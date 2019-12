Novas audições para Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa

A Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa realiza audições para novos instrumentistas a 9 de janeiro.

Os testes para instrumentos de cordas, sopros e percussão terão lugar no TMG, sede da orquestra, depois das audições para metais realizadas no Conservatório de Música do Porto no passado domingo. Este sábado decorrem as provas para cordas, madeiras e metais na Academia de Música de Lisboa e a 27 de dezembro (para cordas, madeiras, harpa e percussão) novamente no Conservatório de Música do Porto.

A Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa resulta de uma parceria com o município da Guarda e enquadra-se na candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura em 2027.