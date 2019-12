Salvador Sobral nos 21 anos do Vale do Côa Património Mundial

O Museu do Côa assinala no sábado o 21º aniversário da inscrição da arte pré-histórica do Vale do Côa na Lista do Património Mundial da UNESCO com um concerto de Salvador Sobral e uma exposição.

A jornada começa ao meio-dia com a abertura da 10ª edição da Vaccearte – Arte contemporânea de inspiração Vaccea “Excisão em claro-escuro. Luzes e sombras. Arqueologia, etnografia e arte”. organizada pelo Centro de Estudios Vacceos da Universidade de Valladolid. Pelas 15 horas terá início o concerto dos Alma Nuestra, o mais recente projeto de Salvador Sobral. Criada pelo cantor e por Victor Zamora (piano), a banda integra ainda Nélson Cascais (contrabaixo) e André Sousa Machado (bateria), que partilham a paixão pelos sons da América Latina e, em simultâneo, pelo jazz. O seu repertório reinventa temas conhecidos e intemporais da música cubana, argentina e brasileira para as tornar «únicas e pessoais». O grupo acaba de lançar o seu primeiro disco, que tem o nome da banda.