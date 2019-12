Já há acordo pela locomotiva a instalar na rotunda

Já há condições para a locomotiva CP 1453 vir para a rotunda entre as Avenidas de S. Miguel e da Estação, na Guarda-Gare.

Na segunda-feira, a Câmara aprovou por maioria, com a abstenção dos eleitos do PS, o contrato de depósito da máquina que vai ser cedida pela REFER para ser colocada na estrutura criada naquele cruzamento. Segundo Carlos Chaves Monteiro, esta deliberação permitirá avançar com o restauro da locomotiva e o seu transporte para a Guarda. No entanto, ainda não há data para a sua vinda. O que já é certo é que a carruagem Schindler não chegará e será substituída por «uma estrutura metálica, que ficará acoplada à locomotiva e criará a ideia de movimento», disse o presidente do município.